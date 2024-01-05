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20:07 05.01.2024

Залужний і головком сил НАТО в Європі Каволі обговорили питання протидії ракетним атакам РФ і можливі дії противника найближчими тижнями та місяцями

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Залужний і головком сил НАТО в Європі Каволі обговорили питання протидії ракетним атакам РФ і можливі дії противника найближчими тижнями та місяцями

Питання протидії масованим ракетним ударам РФ і можливі дії противника найближчим часом обговорили головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі.

"Провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Розповів про ситуацію на фронті",- написав Залужний у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

За його оцінкою, оперативно-стратегічна обстановка залишається "складною, але контрольованою. Збройні сили України продовжують ведення оборонних операцій, концентруються на відбитті атак противника та нанесенні йому максимальних втрат у живій силі та техніці".

Як повідомив Залужний, вони з генералом Каволі також детально "обговорили можливі дії противника, які очікуються протягом найближчих тижнів і місяців. Окремо зупинилися на питанні протидії масованим ракетним ударам противника". Водночас головком ЗСУ акцентував увагу на необхідності посилення системи протиповітряної оборони України.

"Висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російською агресією. Разом - переможемо!", - підсумував Залужний.

Теги: #зсу #залужний #каволі

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