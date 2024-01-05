Події

19:27 05.01.2024

Ворог за добу завдав три ракетних і 16 авіаударів, здійснив 12 обстрілів із РСЗВ

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Ворог за добу завдав три ракетних і 16 авіаударів, здійснив 12 обстрілів із РСЗВ

За добу росіяни завдали 3 ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснили 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, розміщеному в п'ятницю ввечері.

Крім цього, ППО знищило 21 із 29 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", якими окупанти атакували Україну в ніч на 5 січня.

Загалом за добу від ворожих мінометних та артилерійських обстрілів постраждали понад 93 населені пункти в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях та місто Херсон.

Також ворог завдав авіаційного удару біля населеного пункту Червоний Маяк Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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