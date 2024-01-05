Події

19:24 05.01.2024

ЗС України протягом доби відбили 19 ворожих атак на авдіївському напрямку

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ЗС України протягом доби відбили 19 ворожих атак на авдіївському напрямку

Протягом доби українські захисники відбили 19 ворожих атак на авдіївському напрямку, загалом на фронті відбулося 56 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 16 - поблизу Первомайського і Невельського Донецької області, де противник безуспішно намагався поліпшити тактичне становище", - йдеться у зведенні, опублікованому в п'ятницю ввечері на фейсбук-сторінці.

Крім цього, ЗСУ відбили 7 атак противника біля Синьківки Харківської області на куп'янському напрямку і 3 атаки біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області на бахмутському напрямку, де ворог намагався прорвати оборону.

На мар'їнському напрямку українські військові продовжують стримувати росіян біля Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

Своєю чергою, російські окупанти здійснили 10 безуспішних штурмових дій на лівобережжі Дніпра на херсонському напрямку.

На лиманському, шахтарському та запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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