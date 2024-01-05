Суд обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума" - тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави

- Суд обрав запобіжний захід одному із засновників підозрюваної в постачанні товарів до РФ компанії "Київгума" (Бровари Київської області) - тримання під вартою протягом 60 днів без права внесення застави, повідомила пресслужба Служби безпеки України.

"Сьогодні Шевченківський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума": тримання під вартою протягом 60 днів, без права внесення застави", - ідеться в повідомленні, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю ввечері.

Як зазначено в повідомленні, раніше "Служба безпеки викрила компанію "Київгума" на постачанні товарів до РФ. У результаті комплексних заходів було зібрано вагому й масштабну доказову базу, яка підтверджує, що підприємство продовжило вести бізнес із Росією після початку повномасштабного вторгнення".

Як з'ясувала СБУ, протягом 2022-2023 років компанія переправила до РФ партії тактичних джгутів і бинтів власного виробництва на загальну суму понад 40 млн у гривневому еквіваленті. "Слідство також встановило, що окупанти направляли медзасоби компанії до російських військових госпіталів, розташованих на тимчасово окупованих територіях нашої держави", - зазначено в повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків СБУ отримала нові офіційні документи й листування, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів. "Наразі досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора триває", - зазначає пресслужба СБУ.