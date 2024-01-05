Події

17:22 05.01.2024

Продукцію "Київгуми" доставляли окупантам безпосередньо на передову - джерело

2 хв читати
Продукцію "Київгуми" доставляли окупантам безпосередньо на передову - джерело

Продукцію компанії "Київгума", керівництво якої викрито на постачанні товарів до РФ, возили російським окупаційним військам на передову, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Попри всі заяви про патріотизм і чесний бізнес від керівництва компанії, є достатньо підтверджень роботи на РФ уже після початку війни. Це й інвойси, і листування безпосередньо з клієнтами в рф, і слова вдячності від самих окупантів", - розповів співрозмовник агентства в п'ятницю.

Він додав, що "цікаві дані" було знайдено і в комп'ютері гендиректора "Київгуми" Андрія Острогруда.

"Хоча в компанії і заявляють, що постачали товари тактичної медицини виключно до Естонії, насправді прибалтійська фірма була лише прокладкою. Наприклад, директор відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак напряму спілкується з представником російського ТОВ "МКТ". Так само вона пише й естонським менеджерам - мовляв, товар піде в Кронштадт, Санкт-Петербург і Москву. Усі листи - з копією на засновника української компанії Антона Кравця", - розповіло джерело.

Він також повідомив, що суд у п'ятницю обрав Кравцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, як зазначив співрозмовник агентства, окремим свідченням у цій справі є пости в забороненій соцмережі "ВКонтакте", де окупанти тішаться, що їм на передову привозили джгути українського виробництва - на фото чітко видно коробки "Київгуми" й дату виготовлення.

"Будь-які спроби захисту апелювати до патріотизму, "помсти" за невідомо що й спробу "зупинити чесний бізнес" перекриваються чіткими фактами. Доказова база у цій справі вичерпна й суттєва", - підсумувало джерело.

Як повідомлялося, 5 січня СБУ викрила одне з підприємств у Київській області, яке здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до РФ.

"В організації оборудки підозрюють власника однієї з найбільших в Україні компаній, що виробляє вироби з гуми й пластмаси, зокрема для військового спорядження", - повідомила СБУ.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років ділки переправили до РФ кілька партій тактичних джгутів і бинтів власного виробництва на загальну суму понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, нелегальний маршрут проходив через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС. Насправді, за інформацією СБУ, після отримання продукції іноземна структура відправляла вироби до РФ.

Генеральний директор ТОВ "Київгума" Андрій Острогруд повідомив у соцмережі Facebook, що в компанії "Київгума" (Бровари Київської обл.) та її дочірніх компаніях, а також у засновників співробітники СБУ здійснюють обшуки. Острогруд висловив упевненість, що всі "сфабриковані докази й сумнівні приводи відкриття цієї справи" буде спростовано.

Теги: #агенти_рф #київгума

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 05.01.2024
Суд обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума" - тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави

Суд обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума" - тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави

12:51 05.01.2024
"Маніфест 42" закликає президента зупинити тиск силовиків на "Київгуму" і притягнути до відповідальності причетних до блокування її роботи

"Маніфест 42" закликає президента зупинити тиск силовиків на "Київгуму" і притягнути до відповідальності причетних до блокування її роботи

10:23 26.10.2023
СБУ затримала ворожу агентурну групу в Сумській області

СБУ затримала ворожу агентурну групу в Сумській області

10:31 25.10.2023
Викрито групу осіб, яка планувала вчинення терористичних актів на Київщині

Викрито групу осіб, яка планувала вчинення терористичних актів на Київщині

10:41 24.10.2023
На Донеччині викрито мережу ворожої ФСБ, яка передавала інформацію про дислокацію ЗСУ

На Донеччині викрито мережу ворожої ФСБ, яка передавала інформацію про дислокацію ЗСУ

12:20 27.09.2023
СБУ затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву 21 вересня

СБУ затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву 21 вересня

11:03 20.09.2023
СБУ знешкодила агентів російської розвідки, які збирали інформацію про оборонний завод на Миколаївщині

СБУ знешкодила агентів російської розвідки, які збирали інформацію про оборонний завод на Миколаївщині

11:08 01.09.2023
СБУ затримала агента ФСБ, який готував замах на командування ЗСУ в Запоріжжі

СБУ затримала агента ФСБ, який готував замах на командування ЗСУ в Запоріжжі

14:38 15.08.2023
У Великій Британії заарештували трьох болгарських громадян - агентів спецслужб РФ

У Великій Британії заарештували трьох болгарських громадян - агентів спецслужб РФ

12:09 30.06.2023
У Харкові знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка наводила російські "Смерчі" та "Урагани" - СБУ

У Харкові знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка наводила російські "Смерчі" та "Урагани" - СБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума" - тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави

ЗСУ влучили у ворожий склад боєприпасів поблизу с. Первомайського в тимчасово окупованому Криму

Міністр оборони Великої Британії: світ змусив Путіна піти з простягнутою рукою в Північну Корею, щоб продовжити своє незаконне вторгнення в Україну

Заступник голови ФПУ намагався дати $150 тис. хабара суддям за зміну запобіжного заходу - ДБР

Спецназ ГУР МО провів операцію в Бєлгородській області РФ, окупанти зазнали втрат

ОСТАННЄ

Ворог за добу завдав три ракетних і 16 авіаударів, здійснив 12 обстрілів із РСЗВ

ЗС України протягом доби відбили 19 ворожих атак на авдіївському напрямку

Інформація про закупівлю скляних зупинок для повітряної тривоги в Києві є недостовірною - Київпастранс

Окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству на Херсонщині, 1 людина загинула, 1 - постраждала - голова ОВА

ЗСУ влучили у ворожий склад боєприпасів поблизу с. Первомайського в тимчасово окупованому Криму

На Київщині через погіршення погоди Пункти незламності працюватимуть цілодобово - ОВА

Україна й Норвегія розвиватимуть співпрацю в оборонній промисловості - Умєров після розмови з норвезьким колегою

Міністр оборони Великої Британії: світ змусив Путіна піти з простягнутою рукою в Північну Корею, щоб продовжити своє незаконне вторгнення в Україну

Миколаїв у 2023 р. налагодив партнерство з чотирма європейськими містами

Для ворожого обстрілу Харкова 2 січня використовували ракети зі стертим маркуванням, імовірно, вироблені за межами РФ - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА