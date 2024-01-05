"Маніфест 42" закликає президента зупинити тиск силовиків на "Київгуму" і притягнути до відповідальності причетних до блокування її роботи

Громадський рух "Маніфест 42" пропонує президенту України Володимиру Зеленському негайно притягнути до відповідальності осіб, причетних до блокування роботи єдиного українського виробника тактичних аптечок для Збройних сил України - ТОВ "Київгума" (Бровари Київської обл.).

"Роботу компанії "Київгуму" паралізовано з 7 ранку 4 січня через "маски-шоу" за участю співробітників СБУ. Блокування тиловими силовиками роботи стратегічного підприємства створює загрозу національній безпеці України, виконанню бойових завдань Силами оборони, а також життю українських воїнів. Ситуація потребує невідкладного втручання з боку Верховного головнокомандувача", - наголошується в поширеній у п'ятницю заяві громадської спілки "Маніфест 42", членом якої є гендиректор і співвласник "Київгуми" Андрій Острогруд.

У заяві наголошується, що "Київгума" заздалегідь поінформувала Офіс президента (ОП) про тиск із боку тилових силовиків, на комунікаційній платформі, яку за дорученням Зеленського координує заступник голови ОП Ростислав Шурма.

"Громадськість також була публічно поінформована, що метою цього тиску є лобіювання інтересів постачальників китайських аптечок", - ідеться в заяві.

"Маніфест 42" заявляє, що детально фіксуватиме всіх осіб, причетних до "маска-шоу" на "Київгумі" за явно сфальсифікованими звинуваченнями.

"У нас уже є інформація і щодо деяких кураторів цих дій. Цим людям місце у в'язниці. Оголошена СБУ підозра в держзраді - ніщо інше як бездоказова маніпуляція. Навіть побіжне вивчення обставин справи вказує на те, що жодних постачань до Росії "Київгума" не здійснювала", - заявляє громадська спілка.

Заявники знову звертають увагу президента, як гаранта Конституції, на систематичне порушення права на підприємницьку діяльність "через корупційний тиск з боку тилових силовиків", і вважають, що проблема потребує системного розв'язання, зокрема, змін у законодавстві.

"Закликаємо президента України вжити всіх необхідних заходів, щоб зупинити свавілля щодо бізнесу, зокрема, у вигляді "маски-шоу" та необґрунтованих арештів рахунків", - наголошується в заяві.

Заяву підписали голова правління ГС "Маніфест 42" Сергій Позняк, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, член Ради CEO Club Ukraine В'ячеслав Лисенко, голова Організації роботодавців легкої промисловості України Олександр Соколовський, голова Антирейдерської спілки України Андрій Семидідько.

"Маніфест 42" створено представниками бізнесу влітку 2023 року із заявленою метою захисту від свавілля тилових силовиків, корупційних чиновників і суддів, чорних нотаріусів і реєстраторів.

Як повідомлялося, 4 січня Служба безпеки України повідомила про викриття "одного з підприємств Київської області, яке здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до РФ".

Зі свого боку, раніше цього самого дня Острогруд повідомив про обшуки співробітниками СБУ в компанії "Київгума", дочірніх компаніях і в засновників, і вручення підозр одному із засновників.

У п'ятницю він на своїй фейсбук-сторінці спростував низку пред'явлених звинувачень, заявивши, що компанія з лютого 2022 року повністю припинила співпрацю з країною-агресором.

Співвласниками ТОВ "Київгума", за даними YouControl, є Антон і Роман Кравці (по 40%) та Острогруд (20%).