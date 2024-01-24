"Маніфест 42" скасовує попереджувальну акцію протесту після указу президента і виходу Мазепи із СІЗО

Громадський рух "Маніфест 42" скасовує попереджувальну акцію протесту проти свавілля тилових силовиків щодо бізнесу, заплановану на 1 лютого 2024 року, у зв'язку з виходом указу президента про економічну безпеку та здійсненими "кроками юридичного характеру", внаслідок яких підприємець Ігор Мазепа вийшов із СІЗО на свободу.

"Це частина нашої відповідальності в переговорах, у рамках яких органами державної влади ухвалено пакет важливих рішень. Зокрема, зроблено конкретні кроки за всіма трьома пунктами нашої попередньої заяви", - зазначив "Маніфест 42" у заяві в середу.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський зафіксував політичну позицію щодо проблеми сумнівних із погляду закону і суспільної моралі "маски-шоу" тилових силовиків на українських підприємствах.

Також при президентові буде створено Раду підтримки бізнесу в період воєнного стану, яка виконуватиме функцію оперативного реагування на проблеми українського бізнесу, зокрема, прояви свавілля тилових силовиків.

"Ми докладемо зусиль, щоб робота цього органу була публічною із залученням ЗМІ, а його рішення враховувалися правоохоронними органами", - зазначила громадська організація.

Вона додала, що уряд розпочав розробку законодавчих ініціатив, розроблених "Маніфестом 42" із залученням провідних юристів, які спрямовані на обмеження зловживання владою перевертнями в погонах під час проведення обшуків, арешту рахунків і майна.

"Ми простежимо, щоб найближчим часом ці ініціативи були внесені на розгляд Верховної Ради. У цьому ж пакеті буде законопроєкт, згідно з яким усі правоохоронні органи, окрім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини", - зазначив "Маніфест 42".

Він відзначив лідерство президента України та керівництва економічного блоку уряду, завдяки зусиллям яких суспільству було продемонстровано державну позицію щодо складної проблеми стосунків тилових силовиків і бізнесу.

Водночас громадська організація вказала на суттєві ризики, які можуть вплинути на ефективність напрацьованих рішень. У зв'язку з цим "Маніфест 42" очікує від влади залучення представників національних бізнес-асоціацій до аудиту вжитих правоохоронними органами обмежувальних заходів щодо компаній у кримінальних провадженнях та визначення їхньої доцільності та обов'язкового фінального узгодження з асоціаціями всіх текстів законопроєктів, які вноситимуться в рамках домовленостей.

Крім того, організація, як і раніше, наполягає на притягненні до відповідальності посадових осіб, які зловживають владою і вільним трактуванням законодавства, тим самим завдають шкоди роботі підприємств України, а також національній безпеці держави та її міжнародній репутації.

"Маніфест 42" закликає бізнес-спільноти України та ЗМІ консолідувати зусилля задля громадського контролю за реалізацією рішення РНБО від 23 січня 2024 року "Про невідкладні заходи щодо гарантування економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану", яке введено в дію згідно з указом президента України №21/2024.