"Маніфест 42" закликає Зеленського продовжити мораторій на обшуки бізнесу із блокуванням його роботи

Громадський рух "Маніфест 42", створений для захисту бізнесу від корупційного тиску тилових силовиків та інших органів влади, закликає президента України Володимира Зеленського продовжити мораторій на проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, які можуть заблокувати підприємницьку діяльність.

"До завершення тримісячного мораторію залишилося два тижні, бізнес констатує відсутність нових кримінальних проваджень, які створюють ризики порушення 42 статті Конституції, що гарантує право на підприємницьку діяльність", - зазначається в заяві організації у вівторок.

"Маніфест 42" також зазначає, що за результатами аудиту очікуємо на закриття раніше відкритих справ, "які роками, а інколи й десятиліттями слугують підставою для перевертнів у погонах кошмарити бізнес", стверджуючи, що корупційний тиск триває, "знахабнілі слідчі роблять усе можливе, аби поновити отримання хабарів із підприємців за право вести бізнес".

За даними організації, аудит кримінальних справ, передбачених президентським указом від 23 січня, або відсутній зовсім, або триває за нікому невідомими критеріями, тому "Маніфест 42" готує альтернативний звіт до звіту, який, як очікують, представить 24 квітня Офіс Генерального прокурора. У звіті організації будуть згадані знакові резонансні справи, закриття яких могло б стати демонстрацією реальних намірів змінити ситуацію.

"Згадаємо і про НАЗК, яке чомусь почало надсилати підприємцям листи з вимогами надати інформацію щодо господарської діяльності підприємств, і про Податкову службу, яка на основі "математичних моделей" розраховує недостатню сплату податків і на цій підставі ініціює позбавлення ліцензій", - наголошується в заяві.

"Маніфест 42" також закликає Раду із підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України ("Рада семи") розпочати розгляд обґрунтованості найбільш резонансних кримінальних справ, що мають ознаки корупційного тиску на бізнес і факти порушення конституційного права на підприємницьку діяльність.

"У разі звернення щонайменше двох бізнес-асоціацій закликаємо "Сімку" невідкладно розпочинати розгляд відповідного кейсу", - йдеться в заяві.

"Маніфест 42" - громадський рух, створений бізнесом для захисту 42 статті Конституції України, що гарантує право на підприємницьку діяльність.