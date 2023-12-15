"Маніфест 42" передав президенту два законопроєкти для вирішення проблеми тиску силовиків на бізнес

Громадська спілка "Маніфест 42" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом опрацювати і внести до Верховної Ради законопроєкти, спрямовані на захист бізнесу від корупційного тиску тилових силовиків, повідомив співзасновник "Маніфесту 42", голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

"Сподіваємося, що гарант Конституції виступить на захист 42 статті Основного закону, яка передбачає право на підприємницьку діяльність. Арешти майна та блокування рахунків є фактично обмеженням права на підприємницьку діяльність, це є неприпустимим", - зазначив Олійник на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" 14 грудня.

За його словами, один із законопроєктів передбачає впровадження мораторію на арешт рахунків і маски-шоу за участю силовиків на період дії воєнного стану, а винятки можуть бути тільки для справ, що стосуються національної безпеки.

Другий законопроєкт передбачає надання адвокатам додаткових інструментів захисту підприємців, проти яких порушено кримінальні справи, а також обмежує правоохоронців у сферах, де спостерігається більше зловживань, зазначив голова ФРУ.

Він уточнив, що пропонується обмежити арешт на майно 30 днями, і ці строки мають бути зазначені в ухвалі суду. Клопотання про продовження строків арешту майна може подавати виключно прокурор, максимальний загальний строк арешту - 90 днів, додав Олійник.

За його словами, серед інших запропонованих норм - автоматичне повернення речей і документів, вилучених після обшуку, але не повернутих після перевищення строку дії постанови про тимчасовий доступ; заборона заарештовувати майно особи, яка не має статусу підозрюваного в кримінальній справі; якщо строк дії арешту майна сплинув, заяву про повторний арешт майна не розглядають; учасником розгляду клопотання про арешт майна з боку обвинувачення може бути винятково прокурор.

Учасник "Маніфесту 42" додав, що законопроєкт надає особам, які належать до числа учасників розгляду клопотання про арешт майна, необмежене в часі право на безперешкодне ознайомлення з усіма наявними матеріалами відповідного клопотання, зокрема й з матеріалами судової справи, а відеофіксація обшуку правоохоронцями має бути безперервною і її можуть вести також адвокати та свідки.

Олійник додав, що два законопроєкти "Маніфесту 42" розроблені із залученням найкращих адвокатів, що практикують.

"Маніфест 42" - громадський рух, створений бізнесом улітку 2023 року. Заявлена мета - захист від свавілля тилових силовиків, корупційних чиновників і суддів, чорних нотаріусів і реєстраторів.

Маніфест підписали 42 представники підприємств та інвесторів, серед них голова Асоціації підприємців ветеранів АТО Сергій Позняк, гендиректор Concorde Capital Ігор Мазепа, співвласник Nemiroff Яків Грибов, СЕО "ОККО" Василь Даниляк, президент "Оболоні" Олександр Слободян, співвласник клінік "Добробут" Олег Калашніков, голови "Фармака" Філя Жебровська й "Астарти" Віктор Іванчик, Сергій Сипко з Agrofusion.

У статті 42 Конституції України зазначено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. Держава забезпечує захист конкуренції в підприємницькій діяльності.