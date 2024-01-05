На Волині в ДТП за участю правоохоронця загинув 14-річний підліток

У Ковельському районі Волинської області співробітник правоохоронного органу на службовому автомобілі скоїв ДТП, унаслідок якої загинув 14-річний підліток, повідомляють у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди на Волині, в якій загинув 14-річний пішохід", - повідомляється в телеграм-каналі ДБР у п'ятницю.

За інформацією бюро, ДТП сталася близько 20:00 години 4 січня в селі Пульмо Ковельського району. "Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода. 14-річний юнак рухався в попутному напрямку, від отриманих травм хлопець загинув на місці події", - зазначається в повідомленні.

Порушено кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу). Проводяться невідкладні слідчі дії, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин трагедії.