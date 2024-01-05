Події

11:18 05.01.2024

На Волині в ДТП за участю правоохоронця загинув 14-річний підліток

1 хв читати
На Волині в ДТП за участю правоохоронця загинув 14-річний підліток

У Ковельському районі Волинської області співробітник правоохоронного органу на службовому автомобілі скоїв ДТП, унаслідок якої загинув 14-річний підліток, повідомляють у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди на Волині, в якій загинув 14-річний пішохід", - повідомляється в телеграм-каналі ДБР у п'ятницю.

За інформацією бюро, ДТП сталася близько 20:00 години 4 січня в селі Пульмо Ковельського району. "Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода. 14-річний юнак рухався в попутному напрямку, від отриманих травм хлопець загинув на місці події", - зазначається в повідомленні.

Порушено кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу). Проводяться невідкладні слідчі дії, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин трагедії. 

Теги: #дтп #волинська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:23 04.01.2024
У Києві зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка, є постраждалий

У Києві зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка, є постраждалий

07:27 03.01.2024
На автодорозі біля н.п. Велика Білка на Львівщині перекинулася вантажівка, що перевозила кран

На автодорозі біля н.п. Велика Білка на Львівщині перекинулася вантажівка, що перевозила кран

11:23 02.01.2024
На Львівщині зіткнулися карета швидкої допомоги та легковий автомобіль, шістьох осіб шпиталізовано

На Львівщині зіткнулися карета швидкої допомоги та легковий автомобіль, шістьох осіб шпиталізовано

21:33 31.12.2023
У Польщі сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України

У Польщі сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України

14:34 28.12.2023
Унаслідок ДТП у турецькій провінції Сакар'я постраждали двоє українок - МЗС

Унаслідок ДТП у турецькій провінції Сакар'я постраждали двоє українок - МЗС

11:06 21.12.2023
У Польщі мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, що стояла в черзі на прикордонному контролі, одна людина загинула - МЗС

У Польщі мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, що стояла в черзі на прикордонному контролі, одна людина загинула - МЗС

21:29 18.12.2023
На автодорозі Київ-Чоп поблизу с. Бережани через ДТП заблоковано рух транспорту

На автодорозі Київ-Чоп поблизу с. Бережани через ДТП заблоковано рух транспорту

11:47 18.12.2023
У Львівській області на вихідних у ДТП загинули троє військових - ДБР

У Львівській області на вихідних у ДТП загинули троє військових - ДБР

13:42 17.12.2023
На сході Словаччини в ДТП потрапив автобус з українцями, 8 осіб зазнали травм - МЗС

На сході Словаччини в ДТП потрапив автобус з українцями, 8 осіб зазнали травм - МЗС

19:00 10.12.2023
У Харкові на окружній у результаті ДТП дві людини загинули - поліція

У Харкові на окружній у результаті ДТП дві людини загинули - поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ затримала в Києві власника агрохолдингу, який постачає продукти харчування для окупантів у Херсонській області

Українська ППО перехопила 149 зі 166 російських крилатих ракет із 29 грудня - ISW

Сили оборони за добу ліквідували 790 окупантів

Окупанти випустили по Херсонській області понад 630 снарядів, одна людина загинула, семеро дістали поранення

Зеленський і прем'єр Італії обговорили подальшу оборонну співпрацю

ОСТАННЄ

Рада оборони Києва доручила керуючим компаніям усіх форм власності не допустити замерзання систем опалення

У Повітряних силах ЗСУ поки що не можуть підтвердити застосування РФ для атаки по Україні ракет від КНДР

ДТЕК повідомив про черговий обстріл його прифронтової ТЕС

На Донеччині внаслідок обстрілів дві людини загинули, ще двоє поранені - ОВА

Радбез ООН 10 січня обговорить використання РФ для обстрілу України північнокорейських ракет

СБУ затримала в Києві власника агрохолдингу, який постачає продукти харчування для окупантів у Херсонській області

В Україні змінилася вартість оформлення паспорта та посвідки на проживання

Українська ППО перехопила 149 зі 166 російських крилатих ракет із 29 грудня - ISW

Уночі на Кіровоградщині працювала ППО, без постраждалих і руйнувань - ОВА

Єрмак і Барроу обговорили підготовку наступної зустрічі радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА