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10:19 05.01.2024

Українська ППО перехопила 149 зі 166 російських крилатих ракет із 29 грудня - ISW

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Українська ППО перехопила 149 зі 166 російських крилатих ракет із 29 грудня - ISW

Сили української протиповітряної оборони перехопили 149 зі 166 зареєстрованих російських крилатих ракет під час інтенсивних атак із 29 грудня 2023 року, але перехопили лише кілька балістичних ракет, які РФ запустила по Україні за той самий період, повідомляють у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 4 січня.

"Ефективність російських балістичних ракет, схоже, частково залежить від конфігурації парасольки ППО України в цільовій зоні та ударного комплексу, частиною якого є ракети", - йдеться у звіті.

Повідомляється, що РФ може виробляти приблизно 42 ракети "Іскандер" і чотири ракети "Кинджал" на місяць, водночас не зрозуміло, скільки може виробляти ракет С-300/С-400.

"Російський оборонно-промисловий комплекс, імовірно, не зможе виробляти балістичні ракети в масштабах, необхідних для постійної ударної кампанії по Україні, яка спирається на регулярне витрачання великої кількості балістичних ракет, і Росії, імовірно, доведеться закуповувати балістичні ракети з-за кордону, якщо вона забажає продовжувати масштабні ракетні удари по Україні", - зазначають у ISW.

З огляду на це наголошується, що успіх, якого домоглися російські війська у завданні ударів по цілях в Україні за допомогою балістичних ракет у поєднанні з крилатими ракетами і безпілотниками, може спонукати РФ активізувати зусилля з отримання балістичних ракет з-за кордону. Також із посиланням на представника Ради національної безпеки США Джона Кірбі повідомляють, що РФ уже запустила куплені в Північної Кореї балістичні ракети по цілях в Україні 30 грудня та продовжує спроби купити аналогічні ракети в Ірану.

Теги: #ракети #ппо #isw

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