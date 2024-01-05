Літак берегової охорони в аеропорту Ханеда не отримав дозволу на зліт перед катастрофою

Літак берегової охорони Японії, який зіткнувся з пасажирським літаком Airbus A350-900 у токійському міжнародному аеропорту Ханеда, отримав лише вказівку "вирулювати на злітну смугу" і не отримав дозволу на зліт, випливає з офіційної розшифровки повідомлень авіадиспетчерів, опублікованої в середу, передає в четвер CNN.

Унаслідок смертельної аварії рейс 516 авіакомпанії Japan Airlines (JAL) після приземлення на злітно-посадкову смугу у вівторок врізався в літак берегової охорони, внаслідок чого він перетворився "на жахливу вогняну кулю". Усіх 379 осіб, які перебували на борту JAL, благополучно евакуювали, що було названо "хрестоматійною реакцією екіпажу і пасажирів". За словами міністра транспорту Японії Тецуо Сайто, п'ять із шести членів екіпажу меншого літака берегової охорони загинули.

У середу Сайто опублікував розшифровку більш ніж чотирихвилинних перемовин між авіадиспетчерами та двома літаками безпосередньо перед аварією, у якій йдеться, що рейс Japan Airlines отримав дозвіл на посадку, проте не мав дозволу на зліт для літака берегової охорони.

Згідно зі стенограмою, авіадиспетчери дали дозвіл на посадку пасажирському літаку JAL о 17:43:26 за місцевим часом (10:43:26 за Києвом). Однак у стенограмі немає чіткого дозволу на зліт літака берегової охорони, натомість о 17:45:11 (10:45:11 за Києвом) йому було наказано "підрулити до місця стоянки". Екіпаж літака берегової охорони підтвердив цю вказівку кілька секунд потому, згідно зі стенограмою. Приблизно за дві хвилини рейс JAL 516 зіткнувся з літаком берегової охорони на злітно-посадковій смузі, згідно з часовою відміткою на відеозаписі з камер спостереження аеропорту.

Ще одним фактором, який може бути вивчений у рамках розслідування зіткнення у вівторок, є те, що вогні злітно-посадкової смуги, відомі як стоп-сигнали і призначені для запобігання помилкового виїзду пілотів на злітну смугу - могли вийти з ладу. Згідно з бюлетенем для пілотів, у якому йдеться про те, що освітлення стоп-сигналів "не працює" від руліжних доріжок C1 до C14, включно з руліжною доріжкою, де диспетчери вишки Ханеда сказали рейсу берегової охорони затриматися й очікувати дозволу на зліт. Це повідомлення NOTAM було вперше публічно опубліковано 25 грудня 2023 року і залишається активним.

У середу міністр транспорту Сайто заявив журналістам, що інцидент "все ще розслідують", і наступним кроком буде прослуховування аудіозапису розмови між пілотом берегової охорони і диспетчером.

На брифінгу, що відбувся після пресконференції Сайто, представники Японської ради з безпеки на транспорті (JTSB) заявили, що вони витягли бортові та мовні самописці літака берегової охорони. Однак вони додали, що все ще шукають самописці літака JAL.

Japan Airlines пообіцяла повністю співпрацювати в розслідуванні, щоб визначити відповідальність за смертельну катастрофу.

Представник авіакомпанії повідомив CNN у четвер, що компанія очікує збитків у розмірі до 100 мільйонів доларів після аварії. Після інциденту було скасовано понад 100 рейсів авіакомпанії, 50 скасовано в середу і ще 68 - у четвер. Japan Airlines також пропонує всім охочим пасажирам змінити бронювання або повернути гроші за квитки на рейси до 31 березня.