Інтерфакс-Україна
Економіка
08:01 17.02.2025

ВВП Японії в IV кварталі прискорив зростання до 0,7%

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ВВП Японії в IV кварталі прискорив зростання до 0,7%

ВВП Японії в четвертому кварталі 2024 року зріс на 0,7% до попереднього кварталу, повідомив уряд країни в попередньому звіті.

За переглянутими даними, у третьому кварталі японська економіка зросла на 0,4%, а не на 0,2%, як повідомлялося раніше.

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав підвищення ВВП у жовтні-грудні на 0,3%.

Споживчі витрати в Японії в четвертому кварталі зросли на 0,1% після підйому на 0,7% у попередньому кварталі. Аналітики в середньому очікували зниження на 0,3%.

Капіталовкладення бізнесу збільшилися на 0,5%, держвидатки - на 0,3%.

Експорт зріс на 1,1%, імпорт знизився на 2,1%.

Підвищення ВВП Японії в жовтні-грудні в перерахунку на річні темпи становило 2,8% (+1,7% у третьому кварталі). Експерти в середньому прогнозували зростання на 1%.

За підсумками всього 2024 року ВВП Японії збільшився на 0,1%.

Переглянуті дані про динаміку ВВП буде оприлюднено 10 березня.

Теги: #ввп #японія

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