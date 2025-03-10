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03:25 10.03.2025

США закликали владу Сирії притягнути до відповідальності винних у масових убивствах сирійських меншин

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Державний секретар США Марко Рубіо засудив масові вбивства людей на заході Сирії і закликав сирійську владу притягнути до відповідальності винних.

«Сполучені Штати засуджують радикальних ісламістських терористів, зокрема іноземних джихадистів, які вбивали людей на заході Сирії останніми днями. Тимчасова влада Сирії має притягнути до відповідальності винних у цих масових вбивствах сирійських меншин», - написав він у Х.

За його словами, Сполучені Штати підтримують релігійні та етнічні меншини Сирії, включно з християнською, друзькою, алавітською та курдською громадами, і висловлюють співчуття жертвам та їхнім родинам.

Раніше повідомлялося, Сирійський «Центр моніторингу за дотриманням прав людини», який цитує агенція Reuters, повідомив, що за два дні насильства в прибережному регіоні на заході Сирії, де компактно проживають представники алавітської меншини, від рук пов'язаних із чинним урядом військових загинуло понад 180 осіб.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/189883346844198117 8

Теги: #винні #канада

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