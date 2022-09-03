Події

20:54 03.09.2022

К.Тимошенко: Винні у детонації боєприпасу на виставці у Чернігові будуть встановлені та понесуть покарання

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К.Тимошенко: Винні у детонації боєприпасу на виставці у Чернігові будуть встановлені та понесуть покарання

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко після розмови з головою Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом повідомив, що винних у детонації РПГ на виставці у Чернігові буде знайдено та покарано.

"(…) Триває перевірка. Залучено найкращих фахівців. ДБР вже приєдналося до розслідування. Винні обов'язково будуть встановлені і понесуть покарання згідно з чинним законодавством (...)", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у суботу через детонацію боєприпасу у Чернігові на виставці зброї постраждали четверо дітей та один дорослий.

 

 

 

Теги: #вибух #виставка #чернігів #винні

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