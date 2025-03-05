Японія рішуче виступає проти будь-яких спроб силою змінити статус-кво в Україні і твердо підтримує українців - посол

Фото: https://www.facebook.com/embassyofjapaninukraine

Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме запевнив у непохитній підтримці українців, що борються з російською агресією.

“Попри швидку зміну глобального ландшафту, позиція Японії щодо України залишається непохитною. Бувши сильним і непохитним прихильником України протягом останніх трьох років, Японія продовжуватиме твердо підтримувати Україну в цей важкий час“, - сказав він на V форумі “Україна - Японія”, організованому Центром “Нова Європа”.

Посол наголосив, що Японія залишається рішучою у своїй вірі в те, що війна РФ проти України не є просто конфліктом, а це “відвертий акт агресії проти суверенної держави і є кричущим порушенням основ міжнародного порядку”.

“Японія рішуче виступає проти будь-яких односторонніх спроб силою змінити статус-кво в Україні, Східній Азії чи будь-де в світі. Безпека євроатлантичного та індо-тихоокеанського регіонів глибоко взаємопов’язана”, - зазначив дипломат.

Масаші Накаґоме зазначив, що поглиблення співпраці Росії з Північною Кореєю у війні проти України підкреслює глобальні наслідки війни.

“Північна Корея підтримує Росію боєприпасами, ракетами, артилерією і навіть військами, а жертви, як повідомляється, сягають тисяч. Неможливо уявити, щоб Північна Корея виділила ці ресурси, не очікуючи чогось натомість. Японія серйозно стурбована наслідками зростаючої військової співпраці між Москвою та Пхеньяном”, - підкреслив він, додавши, що безпекове середовище в Японії стає дедалі складнішим.

Крім того, посол зазначив, що досягнення миру в Україні “є надзвичайно складним викликом, який вимагає терпіння, співчуття та непохитної відданості”, і вимагає постійних зусиль і тісної співпраці між відповідними сторонами.

“Справедливий і міцний мир може бути досягнутий лише завдяки такій відданості. Японія твердо вірить, що єдність між ключовими міжнародними партнерами має важливе значення для досягнення цієї мети, і ми прагнемо відігравати свою роль у підтримці та зміцненні такої єдності”. - підкресли дипломат.

За його словами, Японія уважно стежить за поточними дипломатичними зусиллями, включаючи міжнародний саміт щодо України, який відбувся в Лондоні минулої неділі, і майбутнє засідання Європейської Ради 6 березня.

“Японія залишається рішучою у своїй відданості співпраці з Україною та міжнародними партнерами, прагнучи якомога швидше досягти справедливого та міцного миру”, - сказав посол.

На сьогодні японський уряд надав понад 12,4 мільярда доларів фінансової, гуманітарної та економічної допомоги Україні, додав дипломат.