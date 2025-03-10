Події

04:08 10.03.2025

Три людини провалилися під кригу на Харківщині – ДСНС

1 хв читати

Три людини провалилися під кригу на Харківщині, одна з них загинула, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На Харківщині троє людей провалились під кригу: одна особа загинула, двох вдалося врятувати. Попри потепління та танення льоду, рибалки продовжують виходити на кригу, ризикуючи життям. Протягом доби на водоймах Харківщини сталося три трагічні випадки", - сказано в повідомленні.

Так, у Малій Данилівкі на місцевому озері під лід провалився 79-річний чоловік. Його не вдалося врятувати, тож рятувальники вилучили тіло загиблого з-під криги.

У Гракове рятувальники витягли з-під криги 35-річного чоловіка, за допомогою човна доправили потерпілого до берега та передали його медикам.

А в Печенізькому водосховищі 70-річний рибалка провалився під лід за 300 м від берега. Рятувальники витягли його та доставили до лікарні з переохолодженням.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/39354

Теги: #лід #постраждалі #харківська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:30 08.03.2025
Російський FPV-дрон атакував цивільну автівку на Харківщині, поранено водія - прокуратура

Російський FPV-дрон атакував цивільну автівку на Харківщині, поранено водія - прокуратура

15:01 08.03.2025
В Добропіллі 40 постраждалих – прокуратура

В Добропіллі 40 постраждалих – прокуратура

08:49 07.03.2025
Кількість постраждалих через ворожий ракетний удар по Харкову зросла до 7, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури - Синєгубов

Кількість постраждалих через ворожий ракетний удар по Харкову зросла до 7, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури - Синєгубов

07:36 07.03.2025
У Харкові вже 5 постраждалих - мер

У Харкові вже 5 постраждалих - мер

07:09 07.03.2025
РФ вдарила по цивільному інфраструктурному обʼєкту в Харкові, четверо постраждалих – мер

РФ вдарила по цивільному інфраструктурному обʼєкту в Харкові, четверо постраждалих – мер

06:08 06.03.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок влучання ворожого БпЛА у житлову багатоповерхівку в Харкові, - мер

Двоє цивільних постраждали внаслідок влучання ворожого БпЛА у житлову багатоповерхівку в Харкові, - мер

08:43 04.03.2025
П'ять людей постраждало внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини - Прокудін

П'ять людей постраждало внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини - Прокудін

00:16 04.03.2025
Постраждали чотири людини внаслідок дронової атаки в Одесі – Кіпер

Постраждали чотири людини внаслідок дронової атаки в Одесі – Кіпер

23:43 02.03.2025
Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА у Харкові зросла до восьми, серед них дитина - мер

Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА у Харкові зросла до восьми, серед них дитина - мер

23:05 02.03.2025
Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до чотирьох - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до чотирьох - Синєгубов

ВАЖЛИВЕ

Росіяни активізували атаки на сіверському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росія за тиждень застосувала проти України 80 ракет і майже 870 ударних дронів

Фіксуються збої в роботі сервісів ПриватБанку

Кількість поранених внаслідок бомбардування ворогом Дружківки зросла до 12-ти

Захисники України в ніч на 9 березня знищили 73 зі 119 ворожих дронів

ОСТАННЄ

США закликали владу Сирії притягнути до відповідальності винних у масових убивствах сирійських меншин

ЦВК Румунії відхилила кандидатуруДжорджеску до участі у виборах президента

За день на фронті 140 боїв, найбільше на покровському, курському та сіверському напрямках – Генштаб

Зеленський: Умєров доповів щодо своїх контактів з партнерами щодо нових пакетів підтримки України

Зеленський про візит до Саудівської Аравії: сподіваємося на результати

ФГВФО подав об’єднаний позов проти РФ в український суд

Пасажир потрапив під поїзд на ст. м. "Вирлиця", три станції "зеленої" лінії закриті на вхід

Україна та Німеччина підписали меморандум, який дозволить посилити спроможності української ППО

Маск: Starlink ніколи не вимкне термінали попри те, наскільки я не погоджуюся з політикою України

Заморожування лінії фронту може призвести до поділу Херсонщини, застеріг Прокудін

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА