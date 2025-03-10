Три людини провалилися під кригу на Харківщині – ДСНС

Три людини провалилися під кригу на Харківщині, одна з них загинула, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На Харківщині троє людей провалились під кригу: одна особа загинула, двох вдалося врятувати. Попри потепління та танення льоду, рибалки продовжують виходити на кригу, ризикуючи життям. Протягом доби на водоймах Харківщини сталося три трагічні випадки", - сказано в повідомленні.

Так, у Малій Данилівкі на місцевому озері під лід провалився 79-річний чоловік. Його не вдалося врятувати, тож рятувальники вилучили тіло загиблого з-під криги.

У Гракове рятувальники витягли з-під криги 35-річного чоловіка, за допомогою човна доправили потерпілого до берега та передали його медикам.

А в Печенізькому водосховищі 70-річний рибалка провалився під лід за 300 м від берега. Рятувальники витягли його та доставили до лікарні з переохолодженням.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/39354