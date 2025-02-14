Інтерфакс-Україна
Події
07:49 14.02.2025

Літак держсекретаря Рубіо терміново повернувся до Вашингтона через технічну несправність

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Літак держсекретаря Рубіо терміново повернувся до Вашингтона через технічну несправність

Літак Військово-повітряних сил США, на якому перебували державний секретар Марко Рубіо та голова комітету з міжнародних відносин Сенату Джим Ріш, змушений був повернутися до Вашингтона через технічну несправність, передає Associated Press.

Зазначається, що літак з високопосадовцями прямував до Німеччини для участі у Мюнхенській конференції з безпеки.

За даними AP, інцидент стався пізно ввечері в четвер. Приблизно через 90 хвилин після зльоту з Об’єднаної бази Ендрюс у літака C-32, переобладнаного Boeing 757, виникла проблема з лобовим склом у кабіні пілотів. У зв’язку з цим літак був змушений повернутися на військову базу.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс підтвердила інцидент і зазначила, що Рубіо має "має намір продовжити свою подорож до Німеччини і на Близький Схід окремим літаком".

"Наразі неясно, чи вплине затримка на заплановану зустріч держсекретаря Рубіо та віцепрезидента США Джей Ді Венса з президентом України Володимиром Зеленським, яка має відбутися вранці п’ятниці у Мюнхені".

 

Теги: #несправність #літак #рубіо #сша

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