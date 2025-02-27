Посол Японії в Україні підтвердив, що Токіо продовжить зусилля зі створення міжнародного компенсаційного механізму

В Офісі президента України відбулася зустріч із послом Японії в Україні Масаші Накагоме, присвячена спільним зусиллям заради справедливого миру, зокрема у царині створення міжнародного компенсаційного механізму та використання заморожених російських активів, повідомила пресслужба глави держави.

"Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Масаші Накагоме. Співрозмовники обговорили конкретні кроки щодо посилення співпраці для досягнення всеохопного, тривалого та справедливого миру", - йдеться у повідомленні на сайті президента України в четвер.

Повідомляється, що посол Японії "наголосив на непохитній підтримці України та підтвердив, що його країна продовжить роботу для створення міжнародного компенсаційного механізму".

Мудра та Накагоме також обговорили пріоритетні питання щодо роботи із замороженими російськими активами та визначили кроки для продовження співпраці.