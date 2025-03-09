Маск: Starlink ніколи не вимкне термінали попри те, наскільки я не погоджуюся з політикою України

Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України, незважаючи на те, наскільки б він не погоджувався з політикою України.

"Щоб бути гранично зрозумілим, незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали", - написав він в Х.

Маск стверджує, що без Starlink українські лінії зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.

"Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету", - підкреслив він.

Як повідомлялося, раніше Маск заявив, що система Starlink є "основою української армії" і що "вся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву Елона Маска про можливість відключення Starlink для української армії, вказавши, що доступ для українських підрозділів оплачує Польща.

державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ніхто не погрожував відключати Україну від Starlink.