Події

19:47 09.03.2025

Маск: Starlink ніколи не вимкне термінали попри те, наскільки я не погоджуюся з політикою України

1 хв читати
Маск: Starlink ніколи не вимкне термінали попри те, наскільки я не погоджуюся з політикою України

Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України, незважаючи на те, наскільки б він не погоджувався з політикою України.

"Щоб бути гранично зрозумілим, незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали", - написав він в Х.

Маск стверджує, що без Starlink українські лінії зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.

"Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету", - підкреслив він.

Як повідомлялося, раніше Маск заявив, що система Starlink є "основою української армії" і що "вся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву Елона Маска про можливість відключення Starlink для української армії, вказавши, що доступ для українських підрозділів оплачує Польща.

державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ніхто не погрожував відключати Україну від Starlink.

 

Теги: #starlink #маск #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:18 09.03.2025
Рубіо про реакцію Сікорського щодо Starlink: Ніхто не погрожував відключити Україну

Рубіо про реакцію Сікорського щодо Starlink: Ніхто не погрожував відключити Україну

15:16 09.03.2025
Сікорський про відключення Starlink для України: Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших

Сікорський про відключення Starlink для України: Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших

08:58 09.03.2025
Маск заявив, що українська оборона не витримає вимкнення Starlink

Маск заявив, що українська оборона не витримає вимкнення Starlink

10:10 07.03.2025
Американська Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків – ЗМІ

Американська Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків – ЗМІ

10:05 07.03.2025
Трамп обмежив повноваження Маска

Трамп обмежив повноваження Маска

09:22 07.03.2025
У Тернополі після ракетної атаки РФ можуть бути обмеження гарячого водопостачання та тепла

У Тернополі після ракетної атаки РФ можуть бути обмеження гарячого водопостачання та тепла

18:49 06.03.2025
ЄС може замінити Starlink в Україні аналогами від французької Eutelsat Communications

ЄС може замінити Starlink в Україні аналогами від французької Eutelsat Communications

11:29 05.03.2025
Суд США відхилив клопотання Маска про призупинення перетворення OpenAI на комерційну структуру

Суд США відхилив клопотання Маска про призупинення перетворення OpenAI на комерційну структуру

11:31 02.03.2025
У РНБО прокоментували висловлювання Маска стосовно виходу США з НАТО

У РНБО прокоментували висловлювання Маска стосовно виходу США з НАТО

08:05 28.02.2025
"Укренерго" застосувала аварійні відключення електроенергії в частині регіонів України

"Укренерго" застосувала аварійні відключення електроенергії в частині регіонів України

ВАЖЛИВЕ

Росіяни активізували атаки на сіверському напрямку – Генштаб ЗСУ

Росія за тиждень застосувала проти України 80 ракет і майже 870 ударних дронів

Фіксуються збої в роботі сервісів ПриватБанку

Кількість поранених внаслідок бомбардування ворогом Дружківки зросла до 12-ти

Захисники України в ніч на 9 березня знищили 73 зі 119 ворожих дронів

ОСТАННЄ

Заморожування лінії фронту може призвести до поділу Херсонщини, застеріг Прокудін

Двоє постраждалих, є пошкодження через ворожі обстріли Дніпропетровщини

Рубіо прибуде до Саудівської Аравії для переговорів з Україною 10 березня

Трамп про перспективи України без військової допомоги США: Вона може не вижити в будь-якому випадку

США повинні були вкладатися в допомогу Україні нарівні з Європою – Трамп

Рятувальники ліквідовують пожежу в екосистемі Дарницького району

Росіяни активізували атаки на сіверському напрямку – Генштаб ЗСУ

В результаті російського удару в Запорізькій області постраждав підліток

В Україні вручили премію імені Тараса Шевченка

Окупанти вдарили по Івашках на Харківщині, загинули двоє цивільних

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА