На фронті за добу було 59 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки ворога

За минулу добу відбулося 59 бойових зіткнень. Зокрема, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки ворога, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні на фейсбук-сторінці у п'ятницю вранці.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки окупантів біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області.

На лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога неподалік Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника поблизу Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій.

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.