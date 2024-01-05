Події

07:17 05.01.2024

Окупанти за добу завдали сім ракетних і 36 авіаударів, обстрілу зазнали біля 100 населених пунктів

1 хв читати
Окупанти за добу завдали сім ракетних і 36 авіаударів, обстрілу зазнали біля 100 населених пунктів

Ворог завдав 7 ракетних і 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 п'ятниці.

Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області; Новодарівка, Оріхів Запорізької області; Зміївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура", - йдеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:31 05.01.2024
На фронті за добу було 59 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки ворога

На фронті за добу було 59 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки ворога

07:13 05.01.2024
Українська авіація за добу атакувала десять районів скупчення сил противника

Українська авіація за добу атакувала десять районів скупчення сил противника

19:40 04.01.2024
Авіація Сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу ворога

Авіація Сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу ворога

19:26 04.01.2024
Протягом доби ЗС України відбили 23 ворожі атаки на авдіївському напрямку

Протягом доби ЗС України відбили 23 ворожі атаки на авдіївському напрямку

08:17 04.01.2024
Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів і 28 артилерійських систем противника

Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів і 28 артилерійських систем противника

07:20 04.01.2024
Українська авіація за добу атакувала 12 районів скупчення сил противника

Українська авіація за добу атакувала 12 районів скупчення сил противника

07:19 04.01.2024
На фронті за добу було 58 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки ворога

На фронті за добу було 58 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки ворога

07:07 04.01.2024
Окупанти за добу завдали сім ракетних і 58 авіаударів, обстрілів зазнали понад 110 населених пунктів

Окупанти за добу завдали сім ракетних і 58 авіаударів, обстрілів зазнали понад 110 населених пунктів

19:53 03.01.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів

Українська авіація за добу завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів

19:26 03.01.2024
Окупанти за добу завдали шість ракетних і 42 авіаудари по Україні, обстріляли понад 90 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали шість ракетних і 42 авіаудари по Україні, обстріляли понад 90 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і прем'єр Італії обговорили подальшу оборонну співпрацю

Українська компанія постачала в РФ засоби тактичної медицини, її власнику висунуто підозру - СБУ

Німеччина передала Україні систему ППО Skynex у рамках нового пакета військової допомоги

Росіяни обстріляли Красногорівку Донецької області, загинула літня жінка - голова ОВА

Постачання засобів ППО і ракет до них залишається пріоритетом номер один - Зеленський

ОСТАННЄ

Засідання Радбезу ООН щодо постачання КНДР ракет РФ відбудеться 10 січня

За тиждень на донецькому напрямку уражено три ворожі ЗРК "Бук"

ШІ та віртуальна реальність повернуть Елвіса в лондонському шоу

5 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Блінкен вирушив із візитом на Близький Схід

Окупанти за день обстріляли п'ять громад Сумської області

У Білому домі підтвердили, що Північна Корея надала Росії балістичні ракети

У Києві зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка, є постраждалий

РФ вивела в Чорне море фрегат "Адмирал Макаров"

Зеленський і прем'єр Італії обговорили подальшу оборонну співпрацю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА