Українська авіація за добу атакувала десять районів скупчення сил противника

Минулої доби українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу і по 2 пунктах управління противника, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 п'ятниці на своїй сторінці у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійські засоби, 2 станції радіоелектронної боротьби та 3 пункти управління противника.