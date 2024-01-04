Події

23:23 04.01.2024

У Києві зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка, є постраждалий

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У Києві зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка, є постраждалий

У Києві в Дарницькому районі зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка, є постраждалий, повідомляє відділ комунікації поліції Києва в четвер увечері.

"Подія сталася на вул. Архітектора Вербицького, що в Дарницькому районі столиці... Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Renault" перевищив швидкість і не впорався з керуванням, скоївши наїзд на припаркований причіп вантажного автомобіля. Водія автомобіля "Renault" госпіталізовано до лікарні", - ідеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі.

Також повідомляється, що "зараз на місці події працює поліція, встановлюються всі деталі події та механізм скоєння ДТП. Після проведення першочергових слідчих дій буде надано правову кваліфікацію події".

Теги: #дтп #київ #постраждалий

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