Законопроєкт про мобілізацію потребує серйозного доопрацювання

Урядовий законопроєкт про мобілізацію, розгляд якого в четвер розпочав парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки, потребує серйозного доопрацювання, тому що низка його положень порушують Конституцію України і містять корупційні ризики, вважає член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Законопроєкт, який сьогодні розглядався і наступними днями розглядатиметься в комітеті, дуже сирий, містить велику кількість норм із правовою невизначеністю, а отже, потребує ретельного доопрацювання... Законопроєкт містить корупційні ризики, а низка його положень є антиконституційними", - сказала Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Вона нагадала, що дві робочі групи протягом трьох місяців працювали над змінами до законодавства про мобілізацію, проте в Раді було зареєстровано "наспіх зверстаний законопроєкт від Кабміну".

"Для мене залишилося відкритим питання і сьогодні я не змогла отримати на нього відповідь: яким чином Міністерство юстиції завізувало цей законопроект?", - зазначила народний депутат.

За словами Фріз, законопроєкт, підготовлений Кабінетом міністрів, замість того, щоб показати чітку позицію щодо дій влади в питанні мобілізації, вніс ще більше нерозуміння і свідчить про відсутність виразної комунікації з боку влади.

На думку Фріз, питання мобілізації є пріоритетним питанням у діяльності Верховного головнокомандувача і "бажано було б отримати його бачення, його пропозиції".

За словами секретаря комітету з національної оборони Романа Костенка ("Голос"), народні депутати поставили запитання присутнім на засіданні комітету міністру оборони Рустему Умєрову, головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному, начальнику Генерального штабу ЗСУ Сергію Шапталі.

"Ми стратегічно обговорили всі проблеми, вони нам дали свої позиції щодо проходження законопроєкту, своє бачення норм (законопроєкту - ІФ-У), найбільш чутливих,... І всі члени комітету могли поставити запитання. Законопроєкт на 73 сторінки... Дуже багато запитань до тих норм, які там є", - сказав Костенко в ефірі національного телемарафону в четвер.

Він зазначив, що комітет протягом тижня може ухвалити рішення (рекомендацію Верховній Раді - ІФ-У) щодо подальшої долі законопроєкту - чи буде його доопрацьовувати між першим і другим читанням, чи повернуть суб'єкту законодавчої ініціативи.

Як повідомлялося, уряд 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 10378 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення проходження військової служби. У парламенті також зареєстровано два альтернативні законопроєкти авторства народних депутатів Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність") і Георгія Мазурашу ("Слуга народу").