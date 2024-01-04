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19:26 04.01.2024

Протягом доби ЗС України відбили 23 ворожі атаки на авдіївському напрямку

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Протягом доби ЗС України відбили 23 ворожі атаки на авдіївському напрямку

Протягом доби українські військові відбили 23 ворожі атаки на авдіївському напрямку, загалом на фронті відбулося 44 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак неподалік Первомайського та Невельського на Донеччині, де ворог безуспішно намагався поліпшити тактичне становище", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбуці в четвер увечері.

Водночас ЗСУ відбили 2 ворожі атаки біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області на куп'янському напрямку, 3 атаки - біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області на бахмутському напрямку, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військових.

Окрім цього, Сили оборони відбили 7 атак окупантів біля Роботиного та на північний захід від Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене становище.

Своєю чергою, ворог за підтримки авіації 7 разів безуспішно намагався прорвати українську оборону неподалік Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області на мар'їнському напрямку, де ЗСУ продовжують стримувати окупантів.

Також окупанти здійснили 6 безуспішних штурмових дій на лівобережжі Дніпра на Херсонському напрямку.

На лиманському та шахтарському напрямках ворог наступальних дій не вів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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