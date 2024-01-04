Події

18:06 04.01.2024

Близько 70% українців сумніваються у дієвості петицій - соцопитування

2 хв читати

Близько 70% опитаних українців сумніваються в дієвості місцевих петицій і петицій на сайті президента, водночас 30% вважають президентські петиції дієвими, 25% респондентів вважають дієвими місцеві петиції.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення руху "Чесно" з 8 по 15 грудня 2023 року.

"Електронні петиції під час воєнного стану залишаються для громадян чи не єдиним способом висловити свою позицію щодо роботи влади. Закономірно, що за таких умов важливість цього інструменту участі громадян суттєво зростає. Водночас, як демонструють результати дослідження Руху ЧЕСНО, кількість поданих місцевих петицій зменшується майже в усіх обласних центрах", - зазначається в повідомленні, розміщеному на сайті руху "Чесно".

Згідно з результатами опитування, 26,6% респондентів позитивно оцінюють дієвість місцевих петицій, водночас 26,2% українців вважають їх недієвими, 19,2% - оцінюють дієвість місцевих петицій нейтрально, а 28% українців не відповіли на запитання щодо ефективності таких петицій.

Окрім цього, 37,8% жителів південних областей України позитивно оцінюють дієвість місцевих петицій, так само вважають 30,3% жителі західних регіонів, 23,3% - центральних і 22,7% - східних областей.

Водночас 36,7% жителів сходу вважають місцеві петиції недієвими, цієї ж думки дотримуються 25,6% респондентів із західних регіонів, 24,6% - центральних, 15,4% - південних регіонів.

Кількість петицій на сайті президента зростає, за рік повномасштабної війни також зросла кількість петицій, які отримали максимально необхідні 25 тис. голосів. Підтримку президента здобули 19 петицій 2021 року, 2022 року їхня кількість зросла до 83.

Згідно з результатами, 31,3% опитаних оцінюють позитивно дієвість петицій на сайті президента, 22,2% - негативно, 20,8% - нейтрально, 25,7% - не відповіли на це запитання.

Також, згідно з опитуванням за регіонами, президентські петиції оцінюють позитивно 39,4% жителів південних областей, 36,5% - західних, 28,5% - східних і 27,1% - центральних. Негативно оцінюють дієвість петицій на сайті глави української держави 26,2% респондентів зі сходу, 23,5% - центру, 21,3% - заходу, 12,8% - півдня.

Опитування було проведено методом face-to-face, усього було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській областях, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (в Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - тільки на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії).

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

Теги: #соцопитування #петиції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 29.11.2023
Противників членства України у ЄС і НАТО лише 5%, більше ніж половина - проти вступу лише в межах підконтрольних територій - соцопитування

Противників членства України у ЄС і НАТО лише 5%, більше ніж половина - проти вступу лише в межах підконтрольних територій - соцопитування

16:31 27.11.2023
Понад половина українців вважає хабарі необхідними, третина каже, що податки краще не платити - соцопитування

Понад половина українців вважає хабарі необхідними, третина каже, що податки краще не платити - соцопитування

16:12 27.11.2023
Більшість українців довіряють родичам та друзям і не довіряють незнайомцям і людям інших політичних поглядів - соцопитування

Більшість українців довіряють родичам та друзям і не довіряють незнайомцям і людям інших політичних поглядів - соцопитування

18:25 12.09.2023
Єдиний стандарт - наскільки наші дії допомагають фронту - Данілов про опитування "Демініціатив" щодо корупції

Єдиний стандарт - наскільки наші дії допомагають фронту - Данілов про опитування "Демініціатив" щодо корупції

14:41 05.09.2023
Українські біженці відзначають вищу якість банківських, медичних та держпослуг в Україні, ніж у країнах ЄС - соцопитування

Українські біженці відзначають вищу якість банківських, медичних та держпослуг в Україні, ніж у країнах ЄС - соцопитування

14:21 05.09.2023
У ЄС працевлаштована половина українських біженців, мовою країни перебування добре володіють лише 13% - соцопитування

У ЄС працевлаштована половина українських біженців, мовою країни перебування добре володіють лише 13% - соцопитування

14:09 05.09.2023
Половина українців, які переїхали до ЄС після повномасштабного вторгнення, не хочуть там жити, залишитися хоче кожен третій - соцопитування

Половина українців, які переїхали до ЄС після повномасштабного вторгнення, не хочуть там жити, залишитися хоче кожен третій - соцопитування

11:19 29.08.2023
Показник громадянської ідентичності в Україні підвищився майже до 80% - соцопитування

Показник громадянської ідентичності в Україні підвищився майже до 80% - соцопитування

11:05 29.08.2023
Майже 19% українців вважають себе націоналістами - соцопитування

Майже 19% українців вважають себе націоналістами - соцопитування

12:53 23.08.2023
Серед біженців і ВПО майже вдвічі більше російськомовних і двомовних, ніж серед тих, хто залишився в Україні, - соцопитування "Рейтингу"

Серед біженців і ВПО майже вдвічі більше російськомовних і двомовних, ніж серед тих, хто залишився в Україні, - соцопитування "Рейтингу"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Постачання засобів ППО і ракет до них залишається пріоритетом номер один - Зеленський

Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував українським пілотам за бездоганну бойову роботу після вибухів у Криму

ЗСУ близько 15:00 уразили командний пункт з'єднання російських військ поблизу Севастополя - Стратком

ГУР про вибухи в Криму: Сили безпеки та оборони України продовжують роботу

Ворог активізував штурмові й наступальні дії за місяць, весь час намагається здійснювати ротації підрозділів на таврійському напрямку - Штупун

ОСТАННЄ

Авіація Сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу ворога

Постачання засобів ППО і ракет до них залишається пріоритетом номер один - Зеленський

Законопроєкт про мобілізацію потребує серйозного доопрацювання

Протягом доби ЗС України відбили 23 ворожі атаки на авдіївському напрямку

Росіяни атакували Нікополь із застосуванням БПЛА, двоє людей постраждали - голова ОВА

Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував українським пілотам за бездоганну бойову роботу після вибухів у Криму

ЗСУ близько 15:00 уразили командний пункт з'єднання російських військ поблизу Севастополя - Стратком

ГУР про вибухи в Криму: Сили безпеки та оборони України продовжують роботу

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинув мирний житель - прокуратура

Ворог активізував штурмові й наступальні дії за місяць, весь час намагається здійснювати ротації підрозділів на таврійському напрямку - Штупун

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА