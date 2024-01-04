ЗСУ БЛИЗЬКО 15.00 УРАЗИЛИ КОМАНДНИЙ ПУНКТ ОБ'ЄДНАННЯ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК ПОБЛИЗУ СЕВАСТОПОЛЯ - СТРАТКОМ
ЗСУ БЛИЗЬКО 15.00 УРАЗИЛИ КОМАНДНИЙ ПУНКТ ОБ'ЄДНАННЯ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК ПОБЛИЗУ СЕВАСТОПОЛЯ - СТРАТКОМ
ЗСУ БЛИЗЬКО 15.00 УРАЗИЛИ КОМАНДНИЙ ПУНКТ ОБ'ЄДНАННЯ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК ПОБЛИЗУ СЕВАСТОПОЛЯ - СТРАТКОМ
Ворог активізував штурмові й наступальні дії за місяць, весь час намагається здійснювати ротації підрозділів на таврійському напрямку - Штупун
Бельгія окреслила формат своєї участі в "коаліції F-16" із навчання українських пілотів і техперсоналу
Ворог активізував штурмові й наступальні дії за місяць, весь час намагається здійснювати ротації підрозділів на таврійському напрямку - Штупун
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