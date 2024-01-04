Події

18:03 04.01.2024

ЗСУ БЛИЗЬКО 15.00 УРАЗИЛИ КОМАНДНИЙ ПУНКТ ОБ'ЄДНАННЯ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК ПОБЛИЗУ СЕВАСТОПОЛЯ - СТРАТКОМ

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ЗСУ БЛИЗЬКО 15.00 УРАЗИЛИ КОМАНДНИЙ ПУНКТ ОБ'ЄДНАННЯ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК ПОБЛИЗУ СЕВАСТОПОЛЯ - СТРАТКОМ

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