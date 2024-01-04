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17:59 04.01.2024

ГУР про вибухи в Криму: Сили безпеки та оборони України продовжують роботу

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ГУР про вибухи в Криму: Сили безпеки та оборони України продовжують роботу

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував нещодавні вибухи в тимчасово окупованому Криму в четвер.

"Це, можна сказати, відбувається в онлайн-режимі зараз. Ідеться про те, що українські Сили безпеки та оборони продовжують роботу. Коли буде можливість оприлюднити результати й поділитися ними, якщо це буде доцільно, то це обов'язково буде зроблено", - сказав Юсов в ефірі телемарафону, говорячи про вибухи в Севастополі.

Раніше телеграм-канал "Кримський вітер" і видання "Крим.Реалії" повідомили, що в тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи в Севастополі та Євпаторії.

Теги: #крим #гур_міноборони

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