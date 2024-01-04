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13:50 04.01.2024

Суд визнав в. о. голови КС винним в адмінпорушенні через невиконання припису НАЗК

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Суд визнав в. о. голови КС винним в адмінпорушенні через невиконання припису НАЗК

Голосіївський районний суд Києва визнав в. о. голови Конституційного Суду України Сергія Головатого винним у скоєнні адміністративного порушення через невиконання вимог припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Голосіївський районний суд міста Києва визнав винним в. о. голови Конституційного Суду України Сергія Головатого у скоєнні адміністративного правопорушення та зобов'язав його сплатити штраф", - повідомляється на сайті НАЗК у четвер.

У повідомленні уточнюється, що постанова суду може бути оскаржена протягом десяти днів із дня її винесення. "Після набрання судовим рішенням законної сили відомості про суддю буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення", - зазначають у НАЗК.

Згідно з повідомленням, суд встановив, що в. о. голови КС не виконав законних вимог НАЗК, а саме, не усунув порушення вимог ст. 12 ч. 8 Закону України "Про запобігання корупції" та не надав інформації, а також копії документів, що вимагались у запиті НАЗК від 14.09.2023 року. Цим він порушив вимоги п. 1-1 ч. 1, абз. 2 ч. 6, ч. 8 ст. 12 Закону України "Про запобігання корупції", - зазначають у НАЗК.

У листопаді 2023 року НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення щодо Головатого.

Теги: #назк #головатий

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