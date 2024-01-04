Минулої доби обійшлося без постраждалих після ворожих обстрілів Харківщини

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали Харків і понад 15 населених пунктів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 22:40 ворог завдав 2 удари по Шевченківському району м. Харків. Попередньо - С-300. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в житловому будинку. Без постраждалих. Близько 10-ї години окупанти завдали ударів по с. Подоли Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Близько 11-ї години відбулися ворожі обстріли біля с. Золочів Богодухівського району, а також Липців Харківського району. Без постраждалих. Близько 20-ї години стався ворожий обстріл с. Липці. Пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждалих немає",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.