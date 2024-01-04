На бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої, війська РФ намагаються просунутися в бік Часова Яру

Російські війська нещодавно здійснили підтверджений наступ на північний захід від Бахмута, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що на геолокованих кадрах, опублікованих 2 січня, видно, що російські війська, імовірно, частини 98-ї повітряно-десантної дивізії (ПДВ), просунулися на північ від дороги Бахмут-Хромове між Богданівкою і Хромовим.

Водночас, ідеться в огляді, біля Богданівки точаться інтенсивні бої і російські війська намагаються просунутися в бік Часова Яру (на захід від Бахмута).

Російські та українські джерела також повідомляли про позиційні бої на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки і Хромового, на захід від Бахмута біля Іванівського і на південний захід від Бахмута неподалік Курдюмівки, Кліщіївки та Андріївки.

За даними ISW, на бахмутському напрямку продовжують діяти підрозділи російських 98-ї та 106-ї дивізій ПДВ і Північного флоту.