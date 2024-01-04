Події

07:20 04.01.2024

Українська авіація за добу атакувала 12 районів скупчення сил противника

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Українська авіація за добу атакувала 12 районів скупчення сил противника

Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 четверга на своїй сторінці у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійські засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 2 пункти управління противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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