На фронті за добу було 58 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки ворога

За минулу добу відбулося 58 бойових зіткнень. Зокрема, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки ворога, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні на фейсбук-сторінці у четвер уранці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Бєлгородщині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області.

На лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак у районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку противника поблизу Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.