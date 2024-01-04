Окупанти за добу завдали сім ракетних і 58 авіаударів, обстрілів зазнали понад 110 населених пунктів

Ворог завдав 7 ракетних і 58 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 четверга.

Авіаційних ударів зазнали: Золочів, Мороховець, Пильна, Колодязне, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Спірне, Північне, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Оріхів, Новодарівка Запорізької області; Червоний Маяк, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура", - сказано в зведенні.