4 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 680 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 680 RUSSIAN AGRESSION

4 січня у світі відзначають Всесвітній день азбуки Брайля, День гіпнозу, День Ньютона.

У США - День спагеті та День хіт-параду.

Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Анастасії.

Всесвітній день абетки Брайля

Дата обрана на честь дня народження її автора, Луї Брайля.

Важко уявити своє життя без можливості читати. На жаль, люди зі слабким зором і ті, хто не бачить, взагалі не можуть насолодитися повноцінним життям. Щоб допомогли подолати цю проблему, було створено алфавіт Брайля. Він являє собою особливі тактильні символи, щоб незрячі люди могли читати нарівні з іншими.

День гіпнозу

Головна мета дня - донесення достовірної інформації про цей незвичайний метод лікування. Коли людина перебуває під гіпнозом, то може виконувати всі дії підсвідомо, позбуваючись своїх страхів і проблем.

День відзначають із 2006 року. Він приурочений до дня смерті Джека Гібсона (Ірландія), який займався лікуванням гіпнозом психосоматичних розладів.

Ще цього дня:

1919 - Рада Східної Галичини ухвалила рішення про приєднання до України;

1919 - Українська Центральна Рада заборонила обіг в Україні російських, німецьких та австрійських грошей;

1948 - Після більш ніж 60 років британської окупації, Бірма (нині М'янма) стаа незалежною федеративною державою;

1985 - В одній із клінік на півночі Лондона народилася дівчинка у першої у світі сурогатної матері;

1992 - Албанія та Узбекистан визнали незалежність України;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм;

2004 - Марсохід "Спірит" здійснює посадку на Марсі;

2004 - Після "революції троянд" у Грузії відбуваються президентські вибори, які виграє Міхеіл Саакашвілі;

2010 рік - Відкрито найвищий хмарочос у світі - Бурдж Дубай.

Церковне свято

Згідно з житієм VI століття, Анастасія була знатною римлянкою, ученицею святого Хрисогона. Її мати Фауста Сирмійська - таємна християнка, виховала доньку в християнській вірі. Свята Анастасія таємно відвідувала в'язнів-християн, які перебували у в'язницях, і доглядала за ними. Після страти свого вчителя, святого Хрисогона, почала мандрувати, щоб допомагати християнам, які зазнавали суворих гонінь. Вона пройшла через Грецію, Македонію; після прибуття до Сирміума була схоплена і після мук спалена на вогні.

Свята Анастасія - одна з семи жінок, за винятком Діви Марії, чиє ім'я внесено до римського канону меси. Ім'я Анастасії занесено також у католицьку літанію всім Святим.

Пам'ять святої Анастасії в католицькій церкві - 25 грудня, у православній - 4 січня.

Іменини: Феодотій, Борис, Федот, Анастасія, Богдана.