Кулеба: ресурсів для надання Україні необхідної допомоги достатньо, закликаємо всіх партнерів прискорити ухвалення рішень

Ресурсів для надання Україні необхідної допомоги достатньо, Захід повинен лише почати вірити в себе і свою здатність перемагати, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сукупний ВВП України та її нинішніх союзників у 21 раз більший за сукупний ВВП Росії та її дуже нечисленних союзників. Це означає, що ресурсів для надання Україні необхідної допомоги достатньо. Захід повинен лише почати вірити в себе і свою здатність перемагати. І, звичайно, час має значення. Ми не можемо сидіти й чекати, поки триватимуть нескінченні обговорення. Тому ми закликаємо всіх партнерів прискорити ухвалення рішень, які досі не ухвалені або перебувають у процесі ухвалення", - сказав Кулеба в інтерв'ю ведучій CNN Крістін Аманпур у середу.

Глава МЗС підкреслив, що Захід уже доводив свою здатність захищати демократію.

"Зараз потрібно збільшити зусилля і прискорити втілення рішень", - закликав він.