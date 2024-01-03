Події

19:53 03.01.2024

Українська авіація за добу завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів

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Українська авіація за добу завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, за минулу добу завдали ураження трьом ворожим засобам протиповітряної оборони, трьом артилерійським засобам, станції радіоелектронної боротьби та одному пункту управління противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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