Міненерго оприлюднило законопроєкт, що передбачає розширення повноважень відомства

Міністерство енергетики оприлюднило урядовий законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про ринок електричної енергії" щодо врегулювання питань забезпечення безпеки постачання електричної енергії".

"Проєкт закону розроблено з метою посилення контролю і впливу держави за додержанням учасниками ринку електричної енергії вимог нормативно-правових актів в галузі електроенергетики в частині забезпечення надійного (безперервного) та безпечного постачання е/е споживачам", - ідеться в пояснювальній записці до документа міністра енергетики Германа Галущенка.

Як зазначено в документі, Міненерго є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, в електроенергетичному комплексі.

Водночас у зв'язку з ухваленням Верховною Радою 15 квітня 2021 року закону №1396-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі" було ухвалено норми, які обмежили не тільки повноваження Міненерго, а й Кабінету Міністрів України.

"Ухвалення закону дасть змогу підвищити рівень надійності та якості енергозабезпечення споживачів (безпеки постачання) шляхом створення єдиних підходів до здійснення державного енергетичного нагляду (контролю), створення реальних інструментів контролю за діяльністю учасників ринку е/е в частині технічного стану енергетичного обладнання та мереж, а також посилення відповідальності за порушення законодавства, що регулює функціонування ринку е/е", - ідеться в пояснювальній записці.

Відповідно до тексту законопроєкту, до повноважень Міненерго, зокрема, має бути віднесено: розроблення та затвердження порядків, норм і правил в електроенергетичному комплексі, координацію організації протиаварійної роботи в галузі, надання висновків і пропозицій до інвестиційних програм операторів системи розподілу (ОСР), погодження планів розвитку ОСР на наступні п'ять років, затвердження графіків проведення ремонтів (модернізації, будівництва) основного устаткування електростанцій.

До компетенції Міненерго також запропоновано віднести затвердження графіка накопичення вугілля на кінець кожного місяця для ТЕС і ТЕЦ, затвердження заходів, що вживаються в разі порушення безпеки постачання е/е, а також затвердження ремонтної програми електричних мереж на відповідний рік.

Крім того, відповідно до законопроєкту, Міненерго має забезпечувати нормативно-правове регулювання з питань проведення моніторингу безпеки постачання е/е, складання та застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, порядку підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період, організації статистичної звітності щодо технічного стану й організації експлуатації ОЕС України, організації розслідування й обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики та інших об'єктів, що належать до ОЕС України.

Законопроєкт також наказує оператору системи передачі в особі НЕК "Укренерго" надавати Міненерго та Державній інспекції енергетичного нагляду України інформацію щодо технологічних порушень на об'єктах електричних мереж, оцінки технічного стану електроустановок для передачі е/е, обсягів капітального ремонту підстанційного обладнання та обсягів технічного обслуговування ліній електропередачі оператора системи передачі.

Аналогічні зобов'язання пропонується також покласти на ОСР на рівні систем розподілу е/е.