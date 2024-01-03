Окупанти за добу завдали шість ракетних і 42 авіаудари по Україні, обстріляли понад 90 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали за минулу добу шість ракетних і 42 авіаційні удари по території України, а також здійснили 18 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки... Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

За даними Генштабу, противник завдав авіаційних ударів поблизу Мороховця, Криничного, Петропавлівки, Кучерівки, Подолів і Берестового Харківської області, Серебрянського лісництва в Луганській області, Тернів, Спірного, Сєверного та Олександрополя Донецької області, Новодарівки Запорізької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міста Часів Яр, Авдіївка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Херсон.