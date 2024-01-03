Події

19:23 03.01.2024

ЗС України відбили 28 атак окупантів під Авдіївкою за добу

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ЗС України відбили 28 атак окупантів під Авдіївкою за добу

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на бахмутському, авдіївському, мар'їнському і запорізькому напрямках, а також на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Протягом доби відбулося 47 бойових зіткнень. Найбільше атак окупантів, крім Херсонської області, відбито на авдіївському та мар'їнському напрямках.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 19 - поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут загарбники за підтримки авіації безуспішно намагалися покращити тактичне положення... На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення", - ідеться в повідомленні.

"На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Макіївки Луганської області... На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників... На шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога поблизу Урожайного Донецької області... На запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене становище в районі Роботиного Запорізької області. Тут відбито 4 атаки", - повідомляється у зведенні.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки окупантів біля Богданівки та Андріївки Донецької області, на запорізькому напрямку - одну атаку противника біля Роботиного Запорізької області. На куп'янському, лиманському та шахтарському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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