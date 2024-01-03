Події

18:03 03.01.2024

НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО

1 хв читати
НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО

НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані атаки РФ по українських населених пунктах, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані ракетні та дронові удари РФ. Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору", - написав Кулеба в Х (Twitter) у середу. 

Теги: #засідання #україна_нато

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:53 22.12.2023
Розширене засідання комітету Ради зі свободи слова за участю медійників відбудеться на початку 2024 року - Юрчишин

Розширене засідання комітету Ради зі свободи слова за участю медійників відбудеться на початку 2024 року - Юрчишин

21:20 08.12.2023
Завдання нашої держави взимку не дати ворогу перехопити ініціативу і укріпитися

Завдання нашої держави взимку не дати ворогу перехопити ініціативу і укріпитися

06:54 30.11.2023
Рада Україна-НАТО провела зустріч на рівні міністрів закордонних справ

Рада Україна-НАТО провела зустріч на рівні міністрів закордонних справ

13:03 14.11.2023
Військові аналізують зміну тактик використання ворогом БПЛА - Зеленський

Військові аналізують зміну тактик використання ворогом БПЛА - Зеленський

21:01 27.10.2023
Зеленський провів засідання Військового кабінету щодо оперативної ситуації на основних бойових напрямках

Зеленський провів засідання Військового кабінету щодо оперативної ситуації на основних бойових напрямках

10:08 27.09.2023
Міністри оборони НАТО зберуться на засідання 11-12 жовтня. Запрошено Умєрова

Міністри оборони НАТО зберуться на засідання 11-12 жовтня. Запрошено Умєрова

19:46 15.09.2023
Учасники Ставки розглянули питання постачання зброї та планування майбутніх військових операцій

Учасники Ставки розглянули питання постачання зброї та планування майбутніх військових операцій

17:46 14.09.2023
Стефанішина запропонувала провести засідання Ради Україна-НАТО з питань енергетичної безпеки найближчим часом

Стефанішина запропонувала провести засідання Ради Україна-НАТО з питань енергетичної безпеки найближчим часом

14:20 13.09.2023
Зеленський провів засідання Військового кабінету

Зеленський провів засідання Військового кабінету

00:46 18.08.2023
У ОП відбулося перше засідання робочої групи щодо реалізації пункту безпеки "формули миру"

У ОП відбулося перше засідання робочої групи щодо реалізації пункту безпеки "формули миру"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із російського полону за обміном повернуто 230 українців - Координаційний штаб

Із російського полону повернуто понад 200 військових і цивільних українців

Від ракетного удару по Києву 29 грудня загинули 30 осіб, рятувальні роботи завершено - МВС

Понад 70 людей загинули під час вибуху біля могили генерала Сулеймані в іранському місті Керман

Окупанти завдали ракетних ударів по Авдіївці, одна людина загинула, одна поранена - ОВА

ОСТАННЄ

СБУ викрила блогерів, які оприлюднили відео ворожих "прильотів" по Києву 2 січня

Із російського полону за обміном повернуто 230 українців - Координаційний штаб

Із російського полону повернуто понад 200 військових і цивільних українців

У районі Вербового на Запоріжжі українські воїни покращили тактичне становище

Аграрії у 2023 році відновили роботи на 208 тис. га розмінованих сільгоспземель

Україна не подавала Туреччині запиту на пропуск до Чорного моря двох мінних тральщиків - ВМС ЗСУ

На операцію з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів знадобиться 3-5 років - ВМС ЗСУ

Zezman Holding планує побудувати стійкі містечка поруч із Києвом та Ужгородом

На Офіційному порталі Києва оприлюднили перелік укриттів, доступний людям із порушеннями зору

Від ракетного удару по Києву 29 грудня загинули 30 осіб, рятувальні роботи завершено - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА