Zezman Holding планує побудувати стійкі містечка поруч із Києвом та Ужгородом, повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" засновник і СЕО Zezman Holding Борис Голденштейн.

"До війни ми визначили стратегію, що хочемо побудувати в Україні п'ять стійких містечок. У кожному з обраних регіонів формувати портфель проєктів за прикладом Zezman City ("Авангард", Одеська обл. - ІФ-У), з проєктами, пов'язаними концептуально, ціннісно і за принципом. Зрозуміло, війна внесла певні корективи в життя всіх нас, зокрема в бізнес-системи. Проте ми сповнені оптимізму, віримо в нашу перемогу і хочемо реалізовувати заплановані раніше проєкти. Сьогодні досить серйозно розглядаємо Київську агломерацію і Західну Україну", - повідомив Голденштейн.

Він додав, що в середньостроковій перспективі заплановано також обрати локацію в центральних областях, однак щодо сходу країни наразі ще багато безпекових питань.

Щодо локацій, то планується, як і в Одесі, обирати передмістя. "Є три критерії - логістика, безпека та близькість до густонаселеного спального району міста. Ми аналізували (у столичному регіоні) напрямок Одеської та Житомирської траси", - повідомив він.

На заході країни розглядають Ужгород. "Згідно з нашим аналізом, там є проблеми із системами комунікацій, і з водою, і з електрикою. Підемо в автономні рішення", - повідомив Голденштейн.

Заснований у 2013 році Zezman Holding здав в експлуатацію 13 будинків, на різних етапах будівництва перебувають ще 28 житлових будівель.