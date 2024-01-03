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16:34 03.01.2024

Відбулася перша купівля за допомогою житлового сертифіката за програмою "єВідновлення"

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Відбулася перша купівля будинку за допомогою житлового сертифіката, виданого за програмою компенсацій за зруйноване через війну житло "єВідновлення", кошти забронювали ще 400 учасників програми, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Родина з Гостомеля обрала будинок у Бучі на Київщині і впродовж найближчого місяця планує переїзд у нове житло. Важливо, що зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка прийняла рішення повернутися в Україну з евакуації", - наводить пресслужба слова віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

За даними міністерства, для виплати компенсацій сформовано вже 1 826 сертифікатів, з них 400 учасників подали заявку на бронювання коштів.

Окрім того, за програмою грошової допомоги на ремонти виплачено 2,4 млрд грн на термінові ремонти для 32 тис. сімей, 900 млн грн - на капітальні ремонти для 3 тис. сімей.

Як повідомлялося, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на купівлю будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, у яких є відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". Із грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. Середня ціна компенсації за зруйноване житло загалом в Україні становить 2 млн грн.

Теги: #євідновлення

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