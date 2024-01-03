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16:29 03.01.2024

ДБР затримало посадовця "Укртрансбезпеки", який збирав данину із зернотрейдерів-порушників

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ДБР затримало посадовця "Укртрансбезпеки", який збирав данину із зернотрейдерів-порушників

Співробітники Державного бюро безпеки (ДБР) викрили та затримали в Одеській області посадовця "Укртрансбезпеки", який отримував мільйони гривень як хабарі із зернотрейдерів, що порушували вагові ліміти на фурах із продукцією.

"Співробітники ДБР викрили та затримали посадовця "Укртрансбезпеки", який заробляв мільйони, пропускаючи фури із зерном, яке не відповідає габаритно-ваговим нормам", - ідеться в повідомленні відомства в середу.

За інформацією Бюро, посадовець поставив на потік заробіток на вагових комплексах "Укртрансбезпеки" на всіх основних транспортних розв'язках Одеської області. "За безперешкодний проїзд вантажівки з перевищеною допустимою вагою він брав із перевізників тисячу гривень. Зокрема, гроші платили практично всі зернотрейдери, які перевозили продукцію в порти Одеської області", - наголошується в повідомленні.

За оперативними даними, щомісяця співробітник дорожнього контролю в такий спосіб отримував щонайменше мільйон гривень.

2 січня 2024 року співробітники ДБР і Національної поліції за сприяння "Укртрансбезпеки" затримали зловмисника на гарячому. Наразі встановлюється все коло причетних до оборудки посадовців "Укртрансбезпеки".

Теги: #посадовець #дбр #укртрансбезпека

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