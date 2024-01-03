ЗС України поліпшили становище на південний схід від Новобахмутівки, а біля Вербового просунулися вперед

Українські сили за добу поліпшили становище на південний схід від Новобахмутівки на авдіївському напрямку, а біля Вербового на запорізькому просунулися вперед, повідомляє Генеральний штаб.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку минулої доби відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичева, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. На південний схід від Новобахмутівки ЗСУ поліпшили тактичне положення.

Також повідомляється, що на запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. Неподалік Вербового українські війська просунулися вперед, змусивши ворога залишити деякі позиції.

Водночас у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону української армії.

На лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На бахмутському напрямку українські військові відбили 6 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На мар'їнському та шахтарському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

Загалом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень, повідомляють у зведенні станом на 7:00 середи.