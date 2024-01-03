Події

07:18 03.01.2024

Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області

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Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області

Російські окупаційні війська за день обстріляли чотири громади Сумської області, повідомила ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Краснопільська, Хотинська, Великописарівська громади", - сказано в повідомленні.

Зокрема, ворог обстріляв ️Краснопільську громаду з мінометів (2 вибухи) та артилерії (2 вибухи). ️Хотинську громаду з міномета (24 вибухи). Юнаківську з РСЗВ (5 вибухів). А Великописарівську з мінометів (12 вибухів) та артилерії (1 вибух).

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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