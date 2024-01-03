Події

07:13 03.01.2024

Росіяни за добу здійснили 89 ракетних і 72 авіаудари, а також 48 обстрілів із РСЗВ

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Росіяни за добу здійснили 89 ракетних і 72 авіаудари, а також 48 обстрілів із РСЗВ

Ворог здійснив 89 ракетних і 72 авіаційні удари, а також 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 07.00 середи.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та понад 130 поранених цивільних, серед яких є діти. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових і багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, авіаударів окупантів зазнали Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Георгіївка, Донецької області; Новоданилівка та Оріхів Запорізької області.

Також під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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