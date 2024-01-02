Події

21:06 02.01.2024

Російські окупанти за добу завдали 66 авіаударів по території України

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Російські окупанти за добу завдали 66 авіаударів по території України

Російські окупанти за добу завдали 66 авіаційних ударів, зокрема дронами типу "Shahed-136/131", а також здійснили 2 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та понад 100 постраждалих і поранених цивільних осіб, серед яких і діти. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових і багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

За уточненою інформацією, за добу противник застосував 135 засобів повітряного нападу: ракети різних типів і ударні БПЛА. Протиповітряною обороною знищено 107 повітряних цілей: 35 із 35 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 із 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Артилерійським і мінометним обстрілам піддалися понад 95 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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