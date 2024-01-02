На фронті за добу відбулося 56 бойових зіткнень

На лінії фронту за добу відбулося 56 бойових зіткнень, оперативна обстановка на сході й півдні України залишається складною, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби окупанти здійснили вісім безуспішних штурмових дій, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак поблизу Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога неподалік Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 14 атак у районах Первомайського та Невельського на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Також Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного на запорізькому напрямку, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.